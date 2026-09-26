Росавиация сняла ограничения на полёты в Калуге утром 26 сентября

В субботу, 26 сентября, калужский аэропорт возобновил работу. Росавиация сняла временные ограничения на вылеты.

Запрет ввели накануне вечером – 25 сентября в 22:47. Причиной стала зафиксированная атака беспилотников и активная работа систем противовоздушной обороны в регионе. В таких условиях полёты были небезопасны.

Ограничения сняли 26 сентября в 08:32. Аэропорт простоял около десяти часов. Сейчас он работает в штатном режиме.