На двух улицах Калуги запретят парковку
Ограничения вступят в силу с 1 октября, рассказали в администрации областного центра.
На улице Болдина в районе дома №1 по нечетной стороне будет запрещена остановка и стоянка всех машин.
На улице Глаголева от улицы Бутома до дома №52 запрет введут только для грузовиков.
Ранее также сообщалось, что на трёх других улицах максимальную скорость снизят до 40 км/ч.
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