На двух улицах Калуги запретят парковку

Ограничения вступят в силу с 1 октября, рассказали в администрации областного центра.

На улице Болдина в районе дома №1 по нечетной стороне будет запрещена остановка и стоянка всех машин.

На улице Глаголева от улицы Бутома до дома №52 запрет введут только для грузовиков.

Ранее также сообщалось, что на трёх других улицах максимальную скорость снизят до 40 км/ч.