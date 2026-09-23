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Авто и транспорт

На двух улицах Калуги запретят парковку

Дмитрий Ивьев
23.09, 09:30
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Ограничения вступят в силу с 1 октября, рассказали в администрации областного центра.

На улице Болдина в районе дома №1 по нечетной стороне будет запрещена остановка и стоянка всех машин.

На улице Глаголева от улицы Бутома до дома №52 запрет введут только для грузовиков.

Ранее также сообщалось, что на трёх других улицах максимальную скорость снизят до 40 км/ч.

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