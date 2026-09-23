Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт На трех улицах Калуги запретят ездить быстрее 40 км/ч
Новость дня Авто и транспорт

На трех улицах Калуги запретят ездить быстрее 40 км/ч

Дмитрий Ивьев
23.09, 09:20
1 2885
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Новые знаки установят с 1 октября, сообщили в администрации города.

Максимальную скорость в 40 км/ч введут на следующих участках:

  • Тульское шоссе в районе пересечения с ул. Заречной (в сторону центра),
  • ул. Фомушина от д.29 до кольца (в сторону центра),
  • ул. Путейская в районе пересечения с ул. Железняки.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
29 оценили
17%
0%
3%
0%
7%
72%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ill1V25KL242eVRSNkp5YzloUWNVRnc9PSIsInZhbHVlIjoiaHlOcW9Ockd2c2dLSWFrUnFTUVJJU1p6QTIzcTN1aGczWUdJYmFWNlBRNkR6OU5SaWhBdThjdUdmRnlreWZVaHRKLzA4UmVRZ3ZTYVlEdW5jWjcwdVY5eldSUXljSmVPSjN5OTNiNFdnM3lxSU1xUng0eGIwU2VCYU5Ra0E5YkVOOTgzeU5JUzVjM0lHMG9yT2xldExoa25xc0tPTHYrd3pWSjZoWkZHditmZ1dUN21HUS9jb0tzTzRqdjYwd0RrS2NiVVQ2ZEFNSC9rYlkya0ZKTk1adCs5MFR2NmszZCthZVNTK2VaejVoR3RzQVhJRmtESTR0V0JOZjlybHdpamRaL1B5a05iRVJzOUJ6REpVN1pRYTFueEtVUnE0TnNlVVRZc0J1b2dhVVorUWs4UjhPWi9EQ0RNU1JkaVFuV1JaMmhzNXZtb3A0NHVKTFVNdUJTT2dvOEZyUVFXbUw5V3NRL1NEVUFuaUltRC81NStqbDRYOVEwVy8yUmt6UE9ZQVphNEd4QlZXZnpiNkZMUW90cGVPYUhmVHh3RWdJSDJKaG1uSVhwUC9nUG9jUGhvZ0JuZEtnN1crdVd3NWxFaSIsIm1hYyI6ImM2ZGQ4MDI4MDMyOTUwZWMyMWE3OGY0NDZmNjcxY2ZhMjUyMWU4YzJmODI4ODU4MmViOTJhZTRlNDEzMGNkN2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImREcVBMeURyTWtVWDJMTUtnbkt4MUE9PSIsInZhbHVlIjoibUlQY2NuK1RaSlBDMkpoWnRPWlpmd1E1SG02Y05IRVlPVUZDcFM4dEp6S3N1OHFvSHB3ZjBqdmhMVlZjRkFoVkhZRi9oTUthTUNPNTlCUGlqTTlqbTJGSnFsaFF3MDB5Njh5SkJGek9tRTc5WkpXb1lwYmllL1ZIaWlBYmtyTzl6eFkwMmExSW9IM09QaFhlazZmRDlOTEJoZ2hxeFpVdnNNb09OSWxJTW5oek42bUdFaWVDeGdESTVrNWZNWFJYdkdlWDl4UHE2MHArUm5vaWE4UFkwWE1WN0NrQjFBK090bEJCTEpvVHNpc01QNHkxZzc2RjM1SmJOcHQrWVJ6aXdqTTM2eEl1MDBuckF4M2ZySWJLYlE4REFuRlprb3ZVTkhxQTRXL2hXVGowR0JESlFoWjU5dUkzRWNiSkRBa3diQ2hXU2dVQUNUbHhLbnZkT25YOWxlUTBLaHN6OVhFRkxJK0VWcEFTZnBpbE1Gc2JUT1FVZWNDRHZ4UFB3NGpFcFR6L2NHWUptTmNRSDlHTkhFTEZ2Zmw2NFdab1BtcElQNVZCUXdCVXc3S0FMa3ZzWC9YK1ZZN1VjREc0OW4ybHVoZWxPa1hVL0xPMms3NFRtckF1dmNDcndZcXNVSkFaWXpSUW8xNTNIdkwvenozeEhqczdFTWc0N3BodC9XRUhVbDJqYWFNZjgzSGVidXJsQ2FWY3ZIUHdoOG5kU0pQKzFiNzZOMEp1cHR2elpxRmFtOXBnTk16cG1aZmJXaE9zTVR0Y3ZrRXdmMXdpTVB4a0FGVDZUQjdjSkYvdjJjdkJybERtTGFjcXJTUm5aQmY4YTBSTDBSUjY1ek5Bd3hXOSIsIm1hYyI6ImUxYzNjYTVhZDc0OTM3Mzc3NGNhMTE4NmYwM2Y1MGI2ZGYwNzlkMDFhOWYwOTg4OWE4ZTc0NmI4OTZhNWI1YTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+