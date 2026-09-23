На трех улицах Калуги запретят ездить быстрее 40 км/ч
Новые знаки установят с 1 октября, сообщили в администрации города.
Максимальную скорость в 40 км/ч введут на следующих участках:
- Тульское шоссе в районе пересечения с ул. Заречной (в сторону центра),
- ул. Фомушина от д.29 до кольца (в сторону центра),
- ул. Путейская в районе пересечения с ул. Железняки.
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