Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области отремонтировали две дороги
Авто и транспорт

В Калужской области отремонтировали две дороги

Дмитрий Ивьев
07.09, 13:24
0 216
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Боровском и Жуковском округах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершили ремонт двух участков дорог, сообщил 7 сентября министр транспорта области Александр Шпиренко.

Отремонтировали 13-километровый участок трассы Ермолино — Боровск — Верея, а также дорогу Караулово — Тиньково. Во время работ заменили водопропускные трубы, укрепили обочины, положили новый асфальт, поставили дорожные знаки и нанесли разметку.

Сейчас специальная комиссия проверяет, насколько качественно выполнен ремонт.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlB0ZUZqdlVFVzBuOGgxak9SRDJ2bkE9PSIsInZhbHVlIjoiU3BmcWtyL1ZqdnowOW4zNDMvSHgxRWxweDQ4cjFlYmIzbUtvZFZtNTZmMDRvOFdLWGFXYmpnUE1ZR09UeFZUZzZCaVlNUnNjZkpKM2FsQlM1eE1pVG9PcnZ1UXVjd0tOcHh0Y01ZWEtxSTFLZ1R1c2NDY0pBN3lnY2FYUnMwclNZT2pyQTJSbXdKSDFnQ28reWhMY3JwaDhUcFh2SE9KWTNDaEh5aUxtRFl4SE5PVVRLbDlXY21ObmVvWDlGdGlCVnRVOUZrL0YxQ0ozTk5jRUg3OGNiNUorbkNUY0tXazlhVisxZTF5ZjU1bUZLRXVJUzlWR0h1MXFWWnZDb2JXcEVramJzSUJWdnRDaGxVdUxkUllaR3ptdTVUUmtLTUhodmt4VVFhOVFpbXpvdjZnQUZNSGFTYUpyS1hrc1c4L2FIcHluRGxwdjdrcVY2SnpBajhkNVVuRDlvcGpIVXdBSGZZQVB1UmZuN1VEaTRsaUdQdFNsakJlQVU4eEs2bk82QzdaM0VIMmloTWNiUXRvZ09LbmY3b2RJaDF5cHErMzAzaTZ4WHkySE90dnNMQi92WFA4aGVQb3l5VnVSTnVvWSIsIm1hYyI6IjA5NzQ5YWQ5NjJmNjg3YjJhMGY1ZDU5Y2Q3YzM2NTQxMGFhMTBkYjUxNjkyNzE1ZGIwMGNmNjgzMDE3ODNhMWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im02UVVhVW5wUEQxZ256alU4N2g0Umc9PSIsInZhbHVlIjoiQlN0cnNHdHRFaVpYWWhRUEsxMHc3WlJ4bUU3QmVGSHNvVGl4OUwxdklVT1ArREkySDlGWHdsa0wzRG5JN05BZHFGZTRTSFNNK3dHa0JMdXdlOHJZdk12UHBkaUZOcXlLWG8ySTlUT00xKy9zdXpyNWZiTXcxaUVSZXdNNDFBeHZNZHN6aGNmbkd5NHhBUC9QQTRxRkdNdDhOZ2hBb0IwaVN0a3lEVG9OdS8vMkhDSG5ZYkE2akVjMmt6cUVYMy9oNnJSQlBiMVZkd1kvZ09tcGF0YnJ1Y3RWSnNnNHdieU9LTC81c0RXVStKNUJXblF1ZlBJZVlmbUFaSFdBVFAyUmJxM1FabVNZVUh6Tmlza0Z4NDNvNmFkN0c0RlVNSDdwMUFaY2NpK0VLUU1FNDFuWWFBdXpmVzFxTU8wcE9YUFZkTmRuMks2Tm5ibFQ3MkRyRFNQVzVQRU1wL1JwcU1rY2c3ejdnOEFnZ0d2L1hqbkQrOE03dWIrbDM2eVpZOUR4VHRRdXhIVEp1bUw3KzNzNTIyNXBIMVJsbmxaMlNDYVlxSmEvY3Q2bjRnTEc4Uks5djVwUUhaNVBvNEYyS2JvNStISDVMd09PTXEyRzZWazlaSHF5ZzJ3T0pGQzgrY2lrOFhyanZvNGhIRmc3R0N4NzFDRlJFTnR5SlJ2Nzh4V3lFdllxQ3pDUGNDamt3KzJ4SVVhMUVnaExYMTh1TTJuelJSNStBYjVrZWZLalBkVjlqSC9KbWFicERpS2NvdVNRMDI1bGFXcGM3ZkNKWkQxdVZlSWhUMkVYdnNQL0luNWZWR09zYktXTDlIY0MwREJzUGxHNFNQVTh6VjhkaWdsciIsIm1hYyI6IjI5MzQ5OTU3MDQzYTRkNjFhN2I3ZTJmNGUxM2JmNTY0Mjk0YzM5MTU0OTFmOWYyY2UzNzM5ZjA3MGMxMGQ1YTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+