В Калужской области отремонтировали две дороги
В Боровском и Жуковском округах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершили ремонт двух участков дорог, сообщил 7 сентября министр транспорта области Александр Шпиренко.
Отремонтировали 13-километровый участок трассы Ермолино — Боровск — Верея, а также дорогу Караулово — Тиньково. Во время работ заменили водопропускные трубы, укрепили обочины, положили новый асфальт, поставили дорожные знаки и нанесли разметку.
Сейчас специальная комиссия проверяет, насколько качественно выполнен ремонт.
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