В Калужской области отремонтировали две дороги

В Боровском и Жуковском округах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершили ремонт двух участков дорог, сообщил 7 сентября министр транспорта области Александр Шпиренко.

Отремонтировали 13-километровый участок трассы Ермолино — Боровск — Верея, а также дорогу Караулово — Тиньково. Во время работ заменили водопропускные трубы, укрепили обочины, положили новый асфальт, поставили дорожные знаки и нанесли разметку.

Сейчас специальная комиссия проверяет, насколько качественно выполнен ремонт.