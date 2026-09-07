Власти Калужской области заявили о стабилизации ситуации с топливом

По данным Центра управления регионом, поток жалоб на проблемы с топливом заметно снизился. Если пик обращений пришёлся на 31 августа, то к 6 сентября их практически не поступало.

Как сообщил руководитель ЦУР Алексей Паршин, ситуация стабилизируется.

Замминистра конкурентной политики Сергей Чериканов добавил, что очереди на АЗС сейчас небольшие — не больше пяти машин на колонку. При этом поставки топлива продолжают наращивать.

Ранее губернатор Владислав Шапша поручил отменить систему чёт/нечет. Теперь он поставил задачу задействовать дополнительные ресурсы региона, чтобы окончательно нормализовать ситуацию с топливом.