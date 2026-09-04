В Мятлево выровняли дорогу

Работы в этом населенном пункте Износковского района прошли на улице Новой.

- Дорога давно требовала ремонта, и жители неоднократно обращались в отдел по работе с территориями, - рассказал 4 сентября глава района Владимир Леонов.

За счёт средств местного бюджета проведена отсыпка щебнем и выравнивание самых проблемных участков.