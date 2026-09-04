В Мятлево выровняли дорогу
Работы в этом населенном пункте Износковского района прошли на улице Новой.
- Дорога давно требовала ремонта, и жители неоднократно обращались в отдел по работе с территориями, - рассказал 4 сентября глава района Владимир Леонов.
За счёт средств местного бюджета проведена отсыпка щебнем и выравнивание самых проблемных участков.
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