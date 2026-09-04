На 76 километрах областных дорог обновили разметку
В пятницу, 4 сентября, об этом сообщил министр транспорта региона Александр Шпиренко.
- Традиционно перед началом нового учебного года обновили разметку у детских садов и учебных заведений на участках общей протяженностью 76 км, - заявил чиновник. - Безопасность детей — наш приоритет.
Всего разметка нанесена на 1700 километрах областных дорог.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь