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Авто и транспорт

На 76 километрах областных дорог обновили разметку

Дмитрий Ивьев
04.09, 11:36
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В пятницу, 4 сентября, об этом сообщил министр транспорта региона Александр Шпиренко.

- Традиционно перед началом нового учебного года обновили разметку у детских садов и учебных заведений на участках общей протяженностью 76 км, - заявил чиновник. - Безопасность детей — наш приоритет.

Всего разметка нанесена на 1700 километрах областных дорог.

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