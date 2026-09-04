На 76 километрах областных дорог обновили разметку

В пятницу, 4 сентября, об этом сообщил министр транспорта региона Александр Шпиренко.

- Традиционно перед началом нового учебного года обновили разметку у детских садов и учебных заведений на участках общей протяженностью 76 км, - заявил чиновник. - Безопасность детей — наш приоритет.

Всего разметка нанесена на 1700 километрах областных дорог.