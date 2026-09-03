В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина

В Калуге на два дня ограничат движение по улице Кропоткина из-за проведения сельскохозяйственной ярмарки. Мероприятие состоится у сквера имени Ленина, сообщили в городской администрации.

Для автомобилистов проезд будет закрыт на участке от дома 43/8 по улице Театральной до дома 9/10 по площади Старый Торг. Ограничения начнут действовать с десяти часов вечера третьего сентября и продлятся до восьми часов вечера пятого сентября.

Сама ярмарка откроется четвертого и пятого сентября. Посетители смогут прийти на мероприятие с девяти утра до шести вечера.