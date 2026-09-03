Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина
Авто и транспорт

В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина

Дмитрий Ивьев
03.09, 08:46
0 257
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге на два дня ограничат движение по улице Кропоткина из-за проведения сельскохозяйственной ярмарки. Мероприятие состоится у сквера имени Ленина, сообщили в городской администрации.

Для автомобилистов проезд будет закрыт на участке от дома 43/8 по улице Театральной до дома 9/10 по площади Старый Торг. Ограничения начнут действовать с десяти часов вечера третьего сентября и продлятся до восьми часов вечера пятого сентября.

Сама ярмарка откроется четвертого и пятого сентября. Посетители смогут прийти на мероприятие с девяти утра до шести вечера.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVZZ1RFdGovRVo1Skx1L0lQa2U5UXc9PSIsInZhbHVlIjoiMEQ5cnpuTzFQWjNSV09oSkEvaUpVazBLK3BRTXRINkM3UmMwNkJlaEpPVE0wM0xlVi95ejFSbkkyODEwOE5oVzB5RXNOUkdVZ3hSZDZHSWNFS0Z5WjU1SVpINDV4SGJGeVBQL2pjNzZQRXNlakh5S2VXcGV2THVlTHAyTFpzUEIrZXRTRnR1NnFiNUNleWdscWROMjFXc01ZajFRalJaeVJZeWsyU25peFB4NlVjWjRXVGtsNHp5UjBaTkZKSDdINk1aQi82N3lwZjB2NnpLNjJmSllvaWZBaEJPZ0QzR2p5dHhIU1lvZUZJTHMrSU1mZHVUUnplK0xDR0M1bjdYMHpReHJXWTZmc29kNzZvcWNjV2lMZlo4enNhQ1o5QlI3SGxEVG1vR0FEelV5UTArUWpWNmFiSWo0d0ozRUQ2aW9xK2dKUm5kU2JtMGM5cHdkVjJlbDdERlZpTERYSllaZWZMQmRXUUx3S2UvQW8za0pGbFhFQ1puSzVpM0hZaFgzc1d5eVdBa1NvVzRzdDRJamVzT1lUbjAvSUI0Nkc1UlVhbmxrUHBjOGw4LzE4QTNHcWZMT2lKTUZGNU1pa3dMRiIsIm1hYyI6ImQ2NDY2MTU2NDVmOTA2YjJmODYyOTRmZTgxMTViNjJmYzUxYzg3OTljYTMxMzdlODFlYzQ5NDBlZDg0ZmYyZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1yZG9wdUIvSDAyTzlOY1dGRjNVaFE9PSIsInZhbHVlIjoiV21rdERjaEhLcTd3K3ZYb2YwaXhmWkFIcGNPTnM4NFUwNjN3S0Y1Yy83YmRqUzNOOVI1d1ZqRFV6UlZ2OFlzcTRZVXp4bXQ0UngvZndLS2ljUWdqc1J0bGI0UXFLWUdzK2V6MU0yQTYyRkQxd0lib1V3NDBLQkpQRUxjS214NFI1UG9NenV6ZVUvWU93cjVrcy9meU1SY0pBdndlSW5BNEFNSTBsek9WdFUzWmlmYW5RRHJOa0tlOWVJWUp6eEdEd1M1aGc3MGIzTFcvdGtaZENlUmdTZStkWjNkbUZuRW9TZStzbXZoTUEybkpzV096TXZRQmZHL1ByMFdvOXdOZ2hkaGxidmQ0d2xaU2F5L0VHOWJSdko2M1k2UkVUdnhhREZJOXBra01UR1VwZnYrTkRVRlZQRzFhVktYRW9YY240VWRpR1NJVEozVUdlcDlzdno0Ujg0MUZOYkN6anVmNWtxS2dVWWY1OXZkS2NrYmdEMDJNRkxOZ0VDUU1HekJYR2l5cU5WdnNpeTZDcUs0TTZxRVFvR2IyVmcxYnd3cWxDLzU0b1NNaUsrOFplenZqRVRZUG8wNlNNUW1Da3pVTENpRHlBekhZSFp1ekdBRzVZcisyUnIvZThvbGZEOXZJK1hXWU1PK3VnbkxXOEZMNXJzNmljQWcxQktsaWNkcFpqVXN4ZGVxTHcxcEhkaWxZZ3dwalJpaHZOTU01WkVDL0FVK1p1MGhCSFR5WTRhWG9yUlBKYmU0UFVjLzRMc2NDTGFxSmZqRGFCNTc0MWhZalorbEV2WDFWSHBNL0Y1c2tDWm5KeWx1NE1sVDhDQW4rTjhGMkYvSFdOMVFhaEpxKyIsIm1hYyI6IjBlMzVjYjFmNzMyM2IxMTAzZjNkZGNmYmE3ODhhMjVkNTYwMGVhYjIzYTc5Yjk2OWZlNmIyNjFiZjk1MjIwMmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+