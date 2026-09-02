В Калуге перекроют дороги возле сквера Ленина

На этой неделе будут праздновать 250-летие учреждения Калужской Губернии.

Из-за этого 5 сентября с 10:00 до 17:00 будет перекрыто движение в пер. Гостинорядском от Старого Торга до Кропоткина, а также проезд вдоль сквера Ленина от Кропоткина до Баженова.

Кроме того, улицу Кропоткина вдоль сквера перекроют с 22:00 3 сентября до 20:00 5 сентября.