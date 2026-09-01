В Калуге открыли движение по улице Прончищева
В Калуге открыли движение по улице Прончищева
Подрядчик выполнил отсыпку основания и уложил щебёночное покрытие.
- Восстановление тротуаров и асфальтирование проезжей части запланированы на 2027 год. Это необходимо для естественной усадки водопереливных труб и конструктивных элементов, - заявили 1 сентября в администрации города.
Власти принесли извинения за длительное ожидание открытия дороги.
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