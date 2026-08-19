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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге перекроют Яченскую набережную

Дмитрий Ивьев
19.08, 14:23
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В субботу, 22 августа, проезд будет закрыт на участке от дамбы до улицы Волкова, включая парковку на Волкова.

Как сообщили в управлении городского хозяйства, это связано с проведением фестиваля исторической техники «Спутник».

Ограничения будут действовать с 8:00 до 20:00.

Кроме того, вертолетная площадка будет закрыта с 16:00 21 августа до 20:00 22 августа.

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