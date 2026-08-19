В Калуге перекроют Яченскую набережную

В субботу, 22 августа, проезд будет закрыт на участке от дамбы до улицы Волкова, включая парковку на Волкова.

Как сообщили в управлении городского хозяйства, это связано с проведением фестиваля исторической техники «Спутник».

Ограничения будут действовать с 8:00 до 20:00.

Кроме того, вертолетная площадка будет закрыта с 16:00 21 августа до 20:00 22 августа.