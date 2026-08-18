На геопортале Калужской области обновили сервис мониторинга АЗС

На карте автозаправочных станций регионального геопортала появился новый параметр — теперь отображается время последнего обновления сведений об остатках топлива.

Функцию добавили с учётом пожеланий жителей области.

В правительстве отметили, что новый параметр поможет избежать лишних поездок и ожидания на АЗС, где информация могла устареть.