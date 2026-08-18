Между Козельском и Мещовском запустят рейсовые автобусы

Они будут ходить с ноября три раза в день, сообщил 18 августа губернатор Владислав Шапша.

Ранее с просьбой наладить прямое автобусное сообщение между этими городами обращались местные жители.

- Между райцентрами несколько лет назад сделали дорогу, так что техническая возможность есть, - заявил Шапша. - Расстояние – около 50 км. Но сейчас людям приходится добираться окольными путями. Очень долго и неудобно. Прямой маршрут востребован, главы обоих муниципалитетов подтверждают это. Много ребят из Козельска учатся в Мещовском колледже. Люди ездят по делам – в МРЭО, например. Также маршрут важен для развития туризма: многие гости посещают духовные центры этих старинных городов.

Губернатор поручил проанализировать пассажиропоток, чтобы отрегулировать вместимость транспорта.