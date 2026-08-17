На въезде в Калугу собралась большая пробка
Утром в понедельник, 17 августа, движение в сторону центра города затруднено на подъездной дороге от трассы М3 «Украина».
Пробка во Мстихино растянулась на полтора километра. Также машины стоят со стороны Росвы.
По предварительным данным, причиной затора стало ДТП в районе светофора во Мстихино. Точные обстоятельства ещё устанавливаются.
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