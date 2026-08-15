Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Новая схема заправки по номерам машин упорядочила работу АЗС в Калужской области
Новость дня Авто и транспорт

Новая схема заправки по номерам машин упорядочила работу АЗС в Калужской области

На автозаправочных станциях Калужской области начала действовать система отпуска топлива «чет/нечет».
Владимир Андреев
15.08, 15:30
0 745
Фото: Жители Калужской области.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Схема заработала сегодня, 15 августа и с первых часов дала результаты. Автомобилисты отмечают, что очереди на заправках заметно сократились.

Принцип простой: по чётным числам заправляются машины с государственными номерами, у которых первая цифра чётная. По нечётным дням – с нечётной первой цифрой. Это позволяет распределить поток автомобилей равномерно.

На многих АЗС в Калуге дежурят волонтёры. Они объясняют водителям новые правила и помогают регулировать движение на станциях. Благодаря этому процесс заправки стал более организованным.

Сама система, судя по отзывам, работает эффективно. Автовладельцы активно включились в схему и соблюдают правила.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
азс бензин
Лента настроения
22 оценили
9%
0%
41%
5%
0%
45%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InYzVkhlMm9SR2ZzQWdyS0tJajMwSkE9PSIsInZhbHVlIjoiTE93TWxheDdvZ25PTUFZUXRaRjFuRllkWUdzWjlvOXE4clFsQndUSVM4eWFOUFdDU21GcHdDKzRVMTc3V0FOd1Z1WlpaY1NwVjA3eHJTS3NBS04xOW5Ecitiai96blViZlExdDh4S1JYVjhoL3pseGVSSlFIQWN4Wm0ySEtaYXBCaStWanJwL2lBWG43aHhjbzA0NE96WU1FUUFyVWlQK2c4NlpVb09iSS9PeWpBYzRUWWhKYndkOUp5SDh0bHpOY2RhNlF3RVpScUNRQjJVeWdSRHNPTWMwMVB1QXRpNHRlTEU5Y2NpNTcrTkZYZDZtT3E3eGdJSTZ5SFlETWZJcCtKOWRIK1VRZHJGZmp2UThaT1NIbTVtYjZsUndwbHhHbU44OWJmejZqOVNEcHV5KzdCMDhnc2xCcTZtdXl5cVVGTHpBeGNxUDZNQzFpQWhST2lZVEFxUlp2QXZ2and6NmZBRFFsTkdZSmZJVldHd3E4c21hQlZpYTFTNHEyRUFUczRzTW5Vb2JFZTFIbGRZRnFkWVZ4dThZUVNEVjYycjBNVGdQRUZXcXR3eGdhdFhnU0FkRVQ4N0x1d2dzcFFGZyIsIm1hYyI6IjRkYjM4OTI3NzAyMDg3ODE5YjI3YmMxMjJiNzI4MzUxMjY5YzliZmQxZWJhY2U5NzAyZDRlZjFhNTUzMDg5MTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjYvVjZ0N0M1OTl6QmhENWFKeURkNVE9PSIsInZhbHVlIjoia0JzeW5UVDl0NjdRWjNVbWhUVkNqd0hXT0U1eC96OXFLUWJKZEhnY2hyek5sQkVTZmNxMGxTQS91aExtd050ZlgzaDFPQ3cxMTFxVUJsQmY2U3g2RU1EY1E4ajJCREc3cWIrdDVRUUlvcmlsblJQd3hOOXZYdktNSzVXeTJ4SWNER2FjRDQ3NnF6TnlmbDhycEFDd29RWmZOM2RaaTF5ZFhLOW5kMzNWZVBmdUJZR0JLK1ZUNlVaUEd1dU5PODZPckFwTkRaaTFTblRBOFdFeFpxMjRRNVp3TERabWRBOTBCdXJDMzVIaVAreVdJdDhFN0lVeFJuaVVxb045KzJ1Mlh3dDlndUpqMnQzKzFHTUcvMUROdlN5RkRTMmh3dEVlTXNBWkQrb1B3R09icDdDbFgwaEFhbThIc1h0c2xMZm0vaUwyaFNFbXBOTndmVFJpQ0QxRjNwVzBWUmtGZkR3VHptaHZlMHRqOWJjLzFIUE9Xb2Nia2c0ZUNaR3crNGE0NWdOUjVVVmlVUXp6N0JSSHZlSzc5SWpLL2xnb01XU25TUFp3Wm01UXNnU3o0cjBpbDZsNURuNmpERzUwSnNLc1V1WFRud3F6WDJCZ2tlRkVVVStJaUNhZ3A0MHU5dGxwbjAvcHVpMEFhdWt0THVjaGdqT1pxbEttUWZNYjg3UmdoYzhnb1B2dnhlVjBRK0c2Vy9FTklIU21JdGc0Ymhlb3ZTK0FQbUlYSkxSTUhpZk1NaUZZcUVzLytFTXFvTGxFek1TT1h3ditOTmZMQUwvU0pzM2ZIWVlhUVhzS2U5aFQ3SHhEaHM1dDlxWHF2SE54WkJWM0Q4WHdpZ1pKTTdaayIsIm1hYyI6ImY4MGUxYTY5NzBhMTEyNTM0ODIxZTdjZGRiMDhjYzBhNTI0ZmRjNWE4Mjg4OWQwYTYwZTZhNDE2OGI4ZmNkOWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+