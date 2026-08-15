Новая схема заправки по номерам машин упорядочила работу АЗС в Калужской области
Схема заработала сегодня, 15 августа и с первых часов дала результаты. Автомобилисты отмечают, что очереди на заправках заметно сократились.
Принцип простой: по чётным числам заправляются машины с государственными номерами, у которых первая цифра чётная. По нечётным дням – с нечётной первой цифрой. Это позволяет распределить поток автомобилей равномерно.
На многих АЗС в Калуге дежурят волонтёры. Они объясняют водителям новые правила и помогают регулировать движение на станциях. Благодаря этому процесс заправки стал более организованным.
Сама система, судя по отзывам, работает эффективно. Автовладельцы активно включились в схему и соблюдают правила.
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