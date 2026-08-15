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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге изменился маршрут автобуса № 41(л) из-за отказа перевозчика

Владимир Андреев
15.08, 08:12
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В Калуге с 15 августа меняется схема движения льготного автобуса № 41. Причина – коммерческий перевозчик отказался обслуживать направление Тарусский проезд. Пассажиропоток там оказался слишком низким. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Раньше автобус № 41 следовал по маршруту от площади Мира до улицы Родниковой. Теперь в его схему добавили заезд на Тарусский проезд – до газораздаточной станции.

Остальные остановки и график движения останутся прежними. Изменения коснутся только дополнительного заезда.

Уточнить информацию о работе общественного транспорта можно в диспетчерской службе МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» по телефону 50-76-77 или в Центральной диспетчерской службе по круглосуточному телефону 8-800-450-10-02.

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