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Авто и транспорт

В Людиново продолжается реконструкция путепровода через железную дорогу

Дмитрий Ивьев
14.08, 14:32
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Дорожники продолжают обновление путепровода над железнодорожными путями в Людиново.

Специалисты уже завершили монтаж балок пролетного строения и устройство опор путепровода. Подрядчик занялся устройством выравнивающего слоя мостового полотна — укладкой бетонного основания, а также устройством откосов на подходах и обустройством водоприемных колодцев.

 Реконструкцию планируется завершить до конца этого года, сообщили 14 августа в Минтрансе.

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