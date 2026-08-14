В Людиново продолжается реконструкция путепровода через железную дорогу
Дорожники продолжают обновление путепровода над железнодорожными путями в Людиново.
Специалисты уже завершили монтаж балок пролетного строения и устройство опор путепровода. Подрядчик занялся устройством выравнивающего слоя мостового полотна — укладкой бетонного основания, а также устройством откосов на подходах и обустройством водоприемных колодцев.
Реконструкцию планируется завершить до конца этого года, сообщили 14 августа в Минтрансе.
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