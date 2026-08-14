В Калужской области с 15 августа вводят ограничения на продажу бензина

Подробности вечером 13 августа сообщил губернатор Владислав Шапша.

С субботы, 15 августа, вводится порядок отпуска бензина на АЗС по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно будет заправить машины, чьи госномера начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетные дни - с 1, 3, 5, 7 или 9.

- Это поможет автовладельцам спланировать свои поездки и отрегулировать загруженность АЗС, - уверен губернатор.

При этом на трассах такой системы не будет.

Также вводится запрет на продажу топлива в канистры. На заправках продолжит действовать лимит на количество топлива на одного покупателя.

- Одновременно ведем переговоры с вертикально-интегрированными топливными компаниями об увеличении поставок в Калужскую область, - заявил Шапша.

По его словам, на АЗС будут дежурить волонтеры, чтобы помогать регулировать очередь. Сейчас власти обучают этих людей.

На дизельное топливо ограничения не распространяются.

- Прошу отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, - прокомментировал губернатор. - Делаем все возможное, чтобы вернуть жизнь в привычное русло.