В Калуге на две недели перекроют улицу Воронина
Там ведется реконструкция водопроводных сетей.
- В связи с технологическими особенностями ремонта с 14 по 28 августа будет полностью перекрыто движение автотранспорта на отрезке от улицы Баррикад до улицы Пролетарской, - сообщили в четверг в областном водоканале.
Коммунальщики пояснили, что перекрытие движения - это вынужденная мера, продиктованная требованиями безопасности, так работы ведутся открытым методом на большой глубине.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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