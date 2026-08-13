В Калуге на две недели перекроют улицу Воронина

Там ведется реконструкция водопроводных сетей.

- В связи с технологическими особенностями ремонта с 14 по 28 августа будет полностью перекрыто движение автотранспорта на отрезке от улицы Баррикад до улицы Пролетарской, - сообщили в четверг в областном водоканале.

Коммунальщики пояснили, что перекрытие движения - это вынужденная мера, продиктованная требованиями безопасности, так работы ведутся открытым методом на большой глубине.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.