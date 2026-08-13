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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге на две недели перекроют улицу Воронина

Дмитрий Ивьев
13.08, 14:58
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Там ведется реконструкция водопроводных сетей.

- В связи с технологическими особенностями ремонта с 14 по 28 августа будет полностью перекрыто движение автотранспорта на отрезке от улицы Баррикад до улицы Пролетарской, - сообщили в четверг в областном водоканале.

Коммунальщики пояснили, что перекрытие движения - это вынужденная мера, продиктованная требованиями безопасности, так работы ведутся открытым методом на большой глубине.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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