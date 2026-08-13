В Калуге изменится схема автобусного маршрута № 41(л)

По-новому он поедет с 15 августа, рассказали в администрации города.

Это связано с отказом коммерческого перевозчика от обслуживания направления Тарусского проезда.

Льготный автобус этого маршрута начнет заезжать на Тарусский проезд до газораздаточной станции.

Расписание маршрута №41 (пл. Мира – ул. Родниковая) с 15 августа 2026 года