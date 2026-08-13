В Калуге изменится схема автобусного маршрута № 41(л)
По-новому он поедет с 15 августа, рассказали в администрации города.
Это связано с отказом коммерческого перевозчика от обслуживания направления Тарусского проезда.
Льготный автобус этого маршрута начнет заезжать на Тарусский проезд до газораздаточной станции.
Расписание маршрута №41 (пл. Мира – ул. Родниковая) с 15 августа 2026 года
- Отправление от площади Мира: 6:35, 8:10, 9:55, 12:20, 14:05, 15:50, 17:40.
- Прибытие на улицу Родниковую: 7:05, 8:50, 10:35, 13:00, 14:45, 16:30, 18:20.
- Тарусский проезд: 5:55, 7:20, 9:05, 10:50, 13:15, 15:00, 16:45, 18:35.
- Отправление с улицы Родниковой: 6:05, 7:30. 9:15, 11:00, 13:25, 15:10, 16:55.
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