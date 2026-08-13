В Калуге залатают ямы на трех улицах
В четверг, 13 августа, городская администрация сообщила о ближайших планах по ямочному ремонту.
В порядок планируется привести улицу Николо-Козинской на участке от Никитина до 1-го Больничного переулка, улицу Дружбы от переулка Ольговского до дома №19, а также улицу Телевизионную в районе переулка Юрия Казанкова.
Сейчас ещё ведется ремонт на Советской, Широкой и Степана Разина.
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