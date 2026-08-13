В Калуге залатают ямы на трех улицах

В четверг, 13 августа, городская администрация сообщила о ближайших планах по ямочному ремонту.

В порядок планируется привести улицу Николо-Козинской на участке от Никитина до 1-го Больничного переулка, улицу Дружбы от переулка Ольговского до дома №19, а также улицу Телевизионную в районе переулка Юрия Казанкова.

Сейчас ещё ведется ремонт на Советской, Широкой и Степана Разина.