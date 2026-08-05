Аэропорт Калуги закрыли через пять часов после открытия
В Калуге аэропорт снова приостановил работу.
Росавиация ввела запрет на приём и отправку самолётов в 12:15. Причиной стала угроза безопасности полётов.
Предыдущие ограничения сняли утром, в 7:44. Воздушная гавань в Грабцево успела поработать чуть меньше пяти часов.
В Росавиации уточнили, что аэропорт будет закрыт до особого распоряжения.
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