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Авто и транспорт

Аэропорт Калуги закрыли через пять часов после открытия

В Калуге аэропорт снова приостановил работу.
Сергей ПЕТРОВ
05.08, 12:26
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Росавиация ввела запрет на приём и отправку самолётов в 12:15. Причиной стала угроза безопасности полётов.

Предыдущие ограничения сняли утром, в 7:44. Воздушная гавань в Грабцево успела поработать чуть меньше пяти часов.

В Росавиации уточнили, что аэропорт будет закрыт до особого распоряжения.

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