Аэропорт Калуги закрыли через пять часов после открытия

В Калуге аэропорт снова приостановил работу.

Росавиация ввела запрет на приём и отправку самолётов в 12:15. Причиной стала угроза безопасности полётов.

Предыдущие ограничения сняли утром, в 7:44. Воздушная гавань в Грабцево успела поработать чуть меньше пяти часов.

В Росавиации уточнили, что аэропорт будет закрыт до особого распоряжения.