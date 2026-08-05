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Авто и транспорт

В Калуге 8 августа перекроют центр города на три с половиной часа

В Калуге 8 августа состоится традиционный легкоатлетический забег «Калуга ночь».
Сергей ПЕТРОВ
05.08, 11:45
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Для безопасности участников движение транспорта в центре временно перекроют с 20:00 до 23:30.

Ограничения затронут центральные улицы города:

- с 20.00 час. до 24.00 час. по Театральной площади (от ул. Кирова до ул. Суворова);

- с 21.30 час. до 23.30 час. по ул. Кирова (от ул. Московская до ул. Плеханова);

- с 21.30 час. до 23.30 час. по ул. Плеханова (от ул. Кирова до ул. Дзержинского);

- с 21.30 час. до 23.30 час. по ул. Дзержинского (от ул. Плеханова до ул. Баумана);

- с 21.30 час. до 23.30 час. по ул. Баумана (от ул. Дзержинского до ул. Пушкина);

- с 21.30 час. до 23.30 час. по ул. Пушкина (от ул. Баумана до ул. Баженова);

- с 21.30 час. до 23.30 час. по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый торг);

- с 21.30 час. до 23.30 час. по пл. Старый торг (до ул. Ленина));

- с 21.30 час. до 23.30 час. по ул. Кутузова (от пл. Старый торг до ул. Воскресенская);

- с 21.30 час. до 23.30 час. по ул. Воскресенская (от ул. Кутузова до ул. Дарвина);

- с 21.30 час. до 23.30 час. по ул. Дарвина (от ул. Воскресенская до ул. Театральная);

- с 21.30 час. до 23.30 час. по ул. Театральная (от ул. Дарвина до ул. Достоевского);

- с 21.30 час. до 23.30 час. по ул. Достоевского (от ул. Дарвина до ул. Марата);

- с 21.30 час. до 23.30 час. по ул. Марата (от ул. Достоевского до ул. Дзержинского);

- с 21.30 час. до 23.30 час. по ул. Дзержинского (от ул. Марата до ул. Московская);

- с 21.30 час. до 23.30 час. по ул. Московской (от ул. Кирова до пересечения с ул. Ленина).

Автомобилистам советуют заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда.

 

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