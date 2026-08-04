Калужский аэропорт вновь закрыт для полётов
Во вторник, 4 августа, Росавиация спустя три часа после открытия вновь сообщила о введении ограничений на полёты в калужском аэропорту.
Небо над Калугой закрыли в 11:45. Запрет ввели в целях безопасности. Пассажирам рекомендуют следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и уточнять статус рейсов у авиакомпаний.
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