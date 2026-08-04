Росавиация сняла ограничения на полёты калужского аэропорта

Во вторник, 4 августа, калужский аэропорт возобновил работу после временного перерыва.

Росавиация отменила ограничения на приём и отправку рейсов в 08:33. Сейчас воздушная гавань в Грабцево функционирует в штатном режиме. Все службы работают по обычному графику. Аэропорт закрыли рано утром – с 3:03. Самолёты временно не могли садиться и взлетать из-за мер по обеспечению безопасности полётов.