В Калуге вечером 8 августа скорректируют движение общественного транспорта

Вечером в субботу, 8 августа в Калуге изменится схема движения общественного транспорта.

Причина – легкоатлетический забег «Калуга ночь». Об этом сообщили в управлении «Калужского троллейбуса».

Временные ограничения введут с 21:30 до 23:30. В этот период не будут ходить троллейбусы нескольких маршрутов: № 1лТ, 3лТ, 5лТ, 9лТ, 12лТ и 18лТ. Также отменят движение автобусов № 4л, 26л, 27л, 29л, 30, 34л, 39л, 41л, 44л, 73л, 74л и 76л.

Некоторые маршруты продолжат работу, но по изменённым схемам. Троллейбусы № 8лТ и 10лТ будут доезжать только до Московской площади. № 2лТ, 2л, 8Ал, 9л, 17лТ, 94л, 95л и 98л поедут через улицу Суворова. № 97л – от Московской площади по Ленина до Баррикад, обратно по тому же маршруту.

Маршрут № 6лТ останется без изменений. А автобусы № 20л, 23л, 25л, 28л, 33л и 37л будут отправляться от сквера Медицинских сестёр по Октябрьской улице.