Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Росавиация открыла аэропорт Калуги
Авто и транспорт

Росавиация открыла аэропорт Калуги

Днём 1 августа калужский аэропорт снова начал принимать и отправлять самолёты.
Сергей ПЕТРОВ
01.08, 11:29
0 259
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Росавиация отменила ограничения в 11:05. Воздушная гавань вернулась к штатному режиму.

Закрытие продлилось около 20 часов. Аэропорт в Грабцево перестал работать накануне – 31 июля в 14:56. Причиной стали меры безопасности полётов.

Сейчас все службы аэропорта работают в обычном режиме.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9Sdy85ZWRQQ24zazBwU0h6bTg1aVE9PSIsInZhbHVlIjoicytaSEpoVkV5OEVaQUc1cTNWQk1CdWdjZnJuZmdaUVU5RmVMdGR2bEk4SktocGxpMHpwbi8zaW1CQjNoRWJMNHhsWFk0MWVyVWZIeFh2elIrM1hteVEvaWtadTNIUEF5NE5lSTRIMjhtWXpmRVhBclZSWGp2R2ZxS0dnbS9HTVdCQkhnanpXR0o2QWU0a3NsbkZjN0FyUlcxM21HYWZ4emI1WmFNVFNrN29NNTM1a1BIYUV4U2cvWXJ5QW1WejQ3cjJEYnpST3JZWDdWbU5PcThESjZ4YXRvSlBnNExwdC9wMWdqc3FBZ2c3R0E4TVNDd05jbURJSlBrQW5rMUROalhaNk41QVdSN0R6dVJScDZmNU5MR3AyUCtNTm8wTFc4ZVVxSG15SGpzc3N4ZmVzSHdKckxYUWFjcnlKOXF6NEVHdklHRFk5blNuQ0FSM1hBQTYwckY5ZWlreE9mdEExTnZwRnhzcGR4SWl4cHhiWFdZQ1NodW5zMDlTa3p4eGtPb2hRTGwzZ0hiOXZoT09Tem4vZXNWM1lTNmZNY2R1ZWI3Wi9NckFnV2FUbFB0MFNVamIweUQ4aHNWRWZlOHVIRyIsIm1hYyI6ImY4YWRmNWYzZjI3YjAyNTZmZjljOTI2NmE0NTkwOTg5ZGE2ZGVlMWE4MmZlZTEwY2Y3ODg3OTczMzk5MjkzZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllCUHRRTWVZd0JhclZkMlUvQ1hCbEE9PSIsInZhbHVlIjoianlWdFp3ZHQwRURNa2ZKK0ptQXRlMGMvNXV1eDQwQnpEK3Y0TGpDcUVyaFNJZHZvUjFRZFZLcVZKOXpiOHFCc3ptY3VvSjllSDB0Z2VnQjcxTHpqRE5VdDFyaGhGRmN3UisyMjJBeDA4bEllbjNxdVhTWXJyTHZ3V1l0UUNQamJna1hOa1Q2QkJMS1UvM1pkd05hSEg2VVdRNzJEK2hTSjRTKyt0YXJ5RW1jSUZOM2VtdnBRK0hEbW1mOHh0VXRuQnhhckxlMU9rRGwwUllaT25YZENrTUdib0trU0J4dlZsTXp6dWZyZVluNlJZcWpsZ3FPV2JTNkd3ZFliZXdHcU1BSHQwb2ZWUnlRbTVVaEFTRW9iMG85Y3F1N3g4Y1dFK3lhZ2JKc3NZTEZhdzc4ZHlkaU1mTGxlTERzSW1BZXczcWMvMEE2Y1VXVzN0ei8vOVdNLy92cDhyYU5lSk1nRWs4Ly96WWwvd1VzZnZLSnpQWmNQRzZPc0QxUXFLTU5PckhIQVY2SSt4TFhQZVpJVUIxYkd2TnUyWmIvdlZJaUNNT2ZRMVZiZFdnS3QxVjVrSThlVEtqTS9Ed1Nmd3JTNnVDdlJiZFR4ZXdUWCtsekZXa0paaE0vb21KTzQrRkFpSFJnMWx5OHk4bmZabnNiZGlBckFIM2hValY4VGdVRnpJd0JFbG1NL3I5SUZLZ2dkNGlqa3BLd1RjemtVeTM1RmxVOXhrc0ZnemJZVlR4MUd5T1UwcTBQcTEzVGhQejlZbCtwalh1aDBaNjhCZzlZNzJwc1QvMW1GWVI4UzNXNkgrNVV2Z0JKL3lUREV1UHgxWEZaS2N2QW5UOUZ5c3FROCIsIm1hYyI6ImM1MTVjMzVjNjE5ZWYyOTZjMmMwN2RhOGM3Zjg1ZTE3NzZkNTYzMWRmNzA3NGYxOWZkNGNiNDE3ZDAyNzEwNTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+