Росавиация открыла аэропорт Калуги
Днём 1 августа калужский аэропорт снова начал принимать и отправлять самолёты.
Росавиация отменила ограничения в 11:05. Воздушная гавань вернулась к штатному режиму.
Закрытие продлилось около 20 часов. Аэропорт в Грабцево перестал работать накануне – 31 июля в 14:56. Причиной стали меры безопасности полётов.
Сейчас все службы аэропорта работают в обычном режиме.
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