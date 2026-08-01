Росавиация открыла аэропорт Калуги

Днём 1 августа калужский аэропорт снова начал принимать и отправлять самолёты.

Росавиация отменила ограничения в 11:05. Воздушная гавань вернулась к штатному режиму.

Закрытие продлилось около 20 часов. Аэропорт в Грабцево перестал работать накануне – 31 июля в 14:56. Причиной стали меры безопасности полётов.

Сейчас все службы аэропорта работают в обычном режиме.