Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Бензин в Калужской области подорожал на 10-14 копеек за литр
Авто и транспорт

Бензин в Калужской области подорожал на 10-14 копеек за литр

В Калужской области опубликовали свежие данные мониторинга цен на топливо за неделю с 22 по 29 июля.
Ольга Володина
31.07, 16:55
0 336
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На заправках двух крупных сетей – «Лукойл» и «Газпромнефть» – бензин и дизель подорожали в среднем на 14 копеек за литр. Это около 0,2% от стоимости.

На АЗС «Роснефти» выросла цена только на дизельное топливо – на 10 копеек за литр. Остальные операторы рынка в указанный период цены не меняли.

По уровню розничных цен на топливо среди регионов Центрального федерального округа Калужская область занимает места в середине списка. По бензину – 8-е место (75,72 рубля за литр). По АИ-92 тоже 8-е (75,52 рубля), по АИ-95 – 6-е (76,22 рубля), по дизелю – 9-е (82,05 рубля).

Ситуация с поставками нефтепродуктов в регион стабилизировалась. Дефицита топлива на заправках нет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бензин цена
Лента настроения
8 оценили
0%
0%
13%
0%
13%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InAvVElvWE91NXppaVplY1Q4c0ZNa2c9PSIsInZhbHVlIjoiTVhMZFY1MHFYWk5HWWJadyt2YXVmeDNpUkJlaFZBRUVXY0pNRW8rQmVYb3Z5c1RtMkNlVWNMTEYya1hDYlZkYUxJUFAwMXBhTHRXSEFLNmw1bWdpamRxUGNkV29ZTys4RXppb1dtNzY4ZEg1YVpVVkpCalZmNVdkUlVEaktiSjVzRFMvK0dTMUdhWENBMC9ZbXY3a21wWXVkOE5sbUtoZXVocE93RittcFpvVGUwU1NQd2xIUEgzWFhTQ1ZjMkJiUE5Cak1BTm5BaEpiZW01UGxlZ3VjYzlJOVkvalFZTHJOT2J1UGFxNmhjakhWMllSU1R0aXRjVXNvaVJKSVFZVlJQeXgraHFEZHVyV2tjWHN4cldMaHZENWVCODhXWXVVZEJjUmdvSDlGc050T0ZYT2IyRC9YZktBUDh0VElYckNESm4zbFFXQ3RQWmZTWVBHV25yWFdKZUVXZ2h6R2RGeXo1d2JKZUdpdFNXZDlxZEs1bFo1RnVlaVBxMlg0ZCtTUjJrMGdMSEE2bnBzNXIvNG1YR0dXS1NBMlU2R1dDaFc0NnNyZitYdG1adTZCamdtQUxuU2pqbFlWeXBXSm9tQSIsIm1hYyI6IjdkNmFiMzFjOTBmNDYyOWE5YmM3MGZjMjViODZkZGMyNmQ2OTU1NzJkMDY0NTIyYTFjNjBhODZiOTNkNGNhNmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJTTE1IaENXRnNzekxMMGc5MkphRXc9PSIsInZhbHVlIjoiNGN0MWc3eGxNVVFHMzJSaUg5RUNxZ0swQzMwNU94N2p5SEpickJKSFJTMGFoajJQYUZoN1NaUFBPSUErQUFNdHhZeVNMTVBoNmtyUDN6bGdtdHZmQUFaYlF0VnU1d29rTENBYWpVWklmdDkyU2xNSitaSEEyZlk2Y3g2QXdjMUc2bmR2RWFFazNRdENXZXZ2M2k2TGlVTmhMeHE3azZCd3I5di8xOVYwYmZ2SXQ0eVN0QS9jdERDQ0tQMmdoOGx0a1hUekhMb3hET29acERvaE4wZjZGTkNzZ0dRRTNXazBsaU1WZ2FqeW1WRXRDQjZGc09PNGw1M056U3BCOFduQUtMZEZBdXF3OEVGTStJdUZrZGNtMW1tWTJtWFRWMkdvY0pNUEM1ak04MFhWemY0MFlhM0ZSc0loZ0NtTWhwVVlQUFV1NkFUeTNvS254TFE1dnZRMDAyZHhuTjRlUTdmOVRKTEVHSUhNNzJ6SkgxVFVnYWhadG04QSs0ZUVyTjFDYkNSS1lwUDVsVkhNbXk1N2lLL2s4MnBHYzU2dERpSjEvbTIrK1JVck9rYWFDc05TVE9ob3RqUGlWQ2hIb0p3Q0N2UG5pT2g5b3lJRllIbHJFalhiNXVlQnlubmxXT0RkYzVieVBmbk8rd1JCN3QwbTNOcUJzQjhzZ01LM3J5S1N5VVdWZWdBL0Zua1ZuclpoSWdwYjhXcE85ck9zOUFqUXhwaHBKalJjNFRrcFE1Z2dSaitrNkpXeFFqeGFaMitVVURDUTJDQmFxNktzUE96WTJKZkVPeUt2UGFSeEMxSTNjRWhiMldtKzNsRzFCaHVXQVNZTXNHVjdaQWxMVHlqWCIsIm1hYyI6IjBmZTBhZTNjNjI5ZDJhZmZlZGU4NTNmOWYzMzNhMGU2NjBlNjNjZTRlMDZlODM0NDU1NDY5MDhiZDYxOGE2MzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+