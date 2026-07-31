Бензин в Калужской области подорожал на 10-14 копеек за литр

В Калужской области опубликовали свежие данные мониторинга цен на топливо за неделю с 22 по 29 июля.

На заправках двух крупных сетей – «Лукойл» и «Газпромнефть» – бензин и дизель подорожали в среднем на 14 копеек за литр. Это около 0,2% от стоимости.

На АЗС «Роснефти» выросла цена только на дизельное топливо – на 10 копеек за литр. Остальные операторы рынка в указанный период цены не меняли.

По уровню розничных цен на топливо среди регионов Центрального федерального округа Калужская область занимает места в середине списка. По бензину – 8-е место (75,72 рубля за литр). По АИ-92 тоже 8-е (75,52 рубля), по АИ-95 – 6-е (76,22 рубля), по дизелю – 9-е (82,05 рубля).

Ситуация с поставками нефтепродуктов в регион стабилизировалась. Дефицита топлива на заправках нет.