В Калуге перекроют часть понтонного моста через Оку

В связи с ремонтными работами движение по части понтонного моста в районе улицы Воробьёвской будет ограничено с 2 по 15 августа.

Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила пресс-служба городской администрации.

На время работ проезд и проход могут быть затруднены.

Водителей и пешеходов просят учитывать это при планировании маршрутов.