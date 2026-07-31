В Калуге перекроют часть понтонного моста через Оку
В связи с ремонтными работами движение по части понтонного моста в районе улицы Воробьёвской будет ограничено с 2 по 15 августа.
Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила пресс-служба городской администрации.
На время работ проезд и проход могут быть затруднены.
Водителей и пешеходов просят учитывать это при планировании маршрутов.
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