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За сутки в Калужской области произошло четыре аварии с пострадавшими

Евгения Родионова
30.07, 15:20
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За минувшие сутки, 29 июля, на дорогах Калужской области зарегистрировали четыре ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Первое происшествие случилось утром в Обнинске на проспекте Ленина. Водитель 2007 года рождения за рулём «Geely Coolray» врезался в стоявшую машину «Солярис». От удара «Джили» отбросило на попутную «ГАЗель». В ДТП пострадал водитель «Solaris», ему помогли врачи.

Второе - днём в Калуге на улице Болдина. Водитель 1995 года рождения на «Мицубиси» выезжал с прилегающей территории и не пропустил «Рено» под управлением водителя 1971 года рождения. Столкновения избежать не удалось. Травмы получил пассажир «Рено» 1965 года рождения. Медики оказали ему помощь.

Третье - вечером в Тарусе на улице Ленина. Водитель 1993 года рождения на «Шкоде Рапид» выезжал со второстепенной дороги и не уступил «Рено Логан», который ехал по главной. Машины столкнулись. Пострадали водитель «Рено» 1986 года рождения и пассажир «Шкоды» 1992 года рождения. Им тоже потребовалась помощь врачей.

Четвёртое - почти в то же время на трассе «Калуга - Перемышль - Белёв - Орёл». Водитель 1995 года рождения за рулём грузовика «FAW J6» не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в «Хендай». В аварии пострадал водитель легковушки 1984 года рождения. Его осмотрели медики.

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