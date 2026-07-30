В Жиздринском районе мужчина, угнавший автомобиль, получил четыре года колонии

В четверг, 30 июля, прокуратура Жиздринского района сообщила о вынесении приговора 44-летнему жителю Брянской области.

По данным ведомства, он признан виновным в угоне автомобиля.

— В августе 2023 года в селе Совхоз Коллективизатор мужчина открыл незапертую дверь автомобиля «Реналт» и поехал по автодороге М-3 «Украина». Он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. Машина получила механические повреждения. Ущерб составил 1,2 миллиона рублей, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил угонщика к четырём годам лишения свободы колонии общего режима.