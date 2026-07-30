В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина
Калужан приглашают посетить традиционное сельскохозяйственное мероприятие, которое пройдет у сквера Ленина.
Об этом в четверг, 30 июля, сообщила пресс-служба городской администрации.
Транспорт не сможет проехать на участке улицы Кропоткина от дома 43/8 по улице Театральной до дома 9/10 по площади Старый Торг с 22:00 часов 30 июля до 20:00 часов 1 августа.
Ярмарка будет работать 31 июля и 1 августа с 9:00 до 18:00.
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