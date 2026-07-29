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Авто и транспорт

Росавиация открыла небо над Калугой

В среду, 29 июля, Росавиация сообщила о снятии ограничений на полёты в Калужской области.
Ольга Володина
29.07, 11:18
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Аэропорт «Калуга» снова принимает и отправляет самолёты. Решение вступило в силу в 10:53.

Ограничения действовали около двух суток. Их ввели 27 июля в 13:43. Причина – угроза атак беспилотных летательных аппаратов.

Всё это время воздушная гавань в Грабцево не работала. Рейсы были приостановлены.

Ограничения сняты. Аэропорт вернулся к обычному графику.

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