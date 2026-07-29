Росавиация открыла небо над Калугой
В среду, 29 июля, Росавиация сообщила о снятии ограничений на полёты в Калужской области.
Аэропорт «Калуга» снова принимает и отправляет самолёты. Решение вступило в силу в 10:53.
Ограничения действовали около двух суток. Их ввели 27 июля в 13:43. Причина – угроза атак беспилотных летательных аппаратов.
Всё это время воздушная гавань в Грабцево не работала. Рейсы были приостановлены.
Ограничения сняты. Аэропорт вернулся к обычному графику.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь