В Ферзиковском районе осудят виновника смертельной аварии

Во вторник, 28 июля, прокуратура Ферзиковского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Московской области.

По данным ведомства, он виновен в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух человек.

— В январе водитель автомобиля «Мазда» ехал по автодороге Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов в направлении Калуги. Он нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением машины, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Сузуки». Два несовершеннолетних пассажира автомобиля «Мазда» скончались на месте, - пояснили в прокуратуре.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.