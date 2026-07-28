В Ферзиковском районе осудят виновника смертельной аварии
Во вторник, 28 июля, прокуратура Ферзиковского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Московской области.
По данным ведомства, он виновен в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух человек.
— В январе водитель автомобиля «Мазда» ехал по автодороге Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов в направлении Калуги. Он нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением машины, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Сузуки». Два несовершеннолетних пассажира автомобиля «Мазда» скончались на месте, - пояснили в прокуратуре.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.
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