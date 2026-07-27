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Авто и транспорт

В Тарусе вынесли приговор мужчине, виновному в аварии

Евгения Родионова
27.07, 11:27
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В понедельник, 27 июля, прокуратура Тарусского района сообщила о вынесении приговора 32-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

— В июле 2025 года мужчина управлял автомобилем «Фольксваген» в городе Таруса. Он выехал со второстепенной дороги на перекрёсток на улице Ленина, не уступил дорогу автомобилю «Опель Астра», а затем столкнулся с ним. Пассажир автомобиля «Фольксваген» получил тяжкий вред здоровью, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года.

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