Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Жители деревни Усты вынуждены ходить пешком из-за повреждённой дороги
Авто и транспорт

Жители деревни Усты вынуждены ходить пешком из-за повреждённой дороги

Евгения Родионова
27.07, 08:45
0 515
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в субботу, 25 июля, рассказала жительница деревни Усты Сухиничского района в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, дорога в деревне повредила тяжёлая грузовая техника.

— В период с 23 июня по 10 июля проводилась замена линий электропередач, - пишет местная жительница. - Работа выполнялась с помощью тяжелой грузовой техники, из-за чего дорога в половине деревни пришла в негодность. Часть домов осталась без возможности проезда легкового транспорта. Добраться можно только пешком. Люди вынуждены оставлять автомобили в километре от дома. Подъезд экстренных служб также затруднён. Жители деревни буквально отрезаны от мира, так как обе дороги были уничтожены. Также, без возможности подъезда остались кладбище и братская могила. Администрация Сухиничского района знает о проблеме, и не раз была о ней уведомлена. Однако никаких действий, для решения вопроса предпринято не было. Просим вернуть возможность жителям подъехать к собственным домам.

— О ситуации, действительно, знаем, - комментирует ситуацию администрация Сухиничского района. - Грейдирование дороги запланировано в летний период. К сожалению, точной даты проведения работ указать не можем, объемы работ в округе большие, бригады заняты на других объектах.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJXdmZBYmE4UjNJYngraTRFbnh3Zmc9PSIsInZhbHVlIjoiRnU2WXltZUFLY1I1a1BNUjFHS0xWaUdRMlZVV0xJa2hKUGljS1FvRW1UVU45cU9RSXpqY2FwWHZENkEyb2lTZFFHRUI0Zk12emdEd096OEQ1KzYzdmZ5M05URGtiR29pK0xjekpia25IOGtFb0FTL293L2Q2QlhLeHg4N2hHMnpoSG9yK0Z4akNTZFkxZkNWcTRyNTdOUHdvRnJkYTdVVzlSSmgxNVQ2NWM1aEdlbkx0VWo2RXMzQmZSTzNWRXl6U3RxRE5UNEVjcFk3NFo2Zlk1aWY0NzN4YVl1VythYkh5OVQ4dklWRytxbkF1ejQxZXlqT2VFb1c0bmZhSElMV1VXb20vTmtkRlNQSW1NRVJMZGJBOG1WVlR4NTNUeS8rbjNXRHpXTld2UzdzdzVkVlI1TWpaVHRZLzdDMEhXbkdiMFJKNG9xMnplOGE5cEcrcEF4OHduTGhYcm00TG9SRHBJazd0SjdNb2RoVmpxNVl2c2k5U21VSHI1NlltampDVzJLYmVOU1UzcklpZGl0M3k2N3ZydkZwd1RVUTJDaTFUdUdDWmlOK2lEY0M5eEdhSmYxTDhCMEVNYWJqZWxlYiIsIm1hYyI6ImQ4NGU3YjdmMzhlYTIzNTYxOWE4M2Q4YTIzNTQ3YzVkMDI3ZmJjNDhjMDFlMzE5NDc2MGMzNGIyYzkwMDZmNDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRUYkEycXVHbERHVktWa0VhODgyMWc9PSIsInZhbHVlIjoidjlpbjNOTTVuU2RwbDRTRzd6akovOGR5d3JjZ1hkWCt0RUEwOTRoWWVaL0FoWHRzdklQRG9mcE1KbjdPQ1JxblhkUE5iY3dqR3pTUnlTV2dyYUFOV1lya1k4MTdNQWV0RjZXVHBMdS9wWFQwbWVudkp1bWV4YXhOa3p3c3dxdC95RjNKOGxCL0ZJekJ0enRKMUM0bU5hMUtpblIvYTU2U1ZVc0Voc3g2WW5SRUhCRXREWG9FU3pMc0dmTFkxQlMvK1lXTDNocDJrSXRYbHJ1N2pkTDF5eTFjb0VLZ2tadTlUM3ZBdVR6YWM1cW9lSW1YR1M1cGVLM2gxZURCWVRvWGVHQXNGZTVLMkowbVc4UFFpaWdhM2JibTJoZG5Tc2ZXRDBuL05ONVo0TWFXaHJVR2NkSm5zcHN3QlFjTVZVampXSGxkM0EzTkRnTmRQZFdUbExmNXpXd3ZKWDVhSFVVTXc5SU1YVlZ4cnNtN1JFRzFHS1owUXU5a1R3Y2g0K0FncStlbWFKdFE1OExwS1RVMDJQTmZlMEpPNHMzOHB3eVIxK1NtYkRISFRHbllOYlFJM2JoZmx0TVBUSyt6UThZQ3Q4cHloLzhCRVdSVURlTFUvZCtxeGhKNWE0c3RBNGJuRzcwbzJnTlRTNVJ2Q05XRldPMHdqODZVVENsOExFSWJrYVBDdThIaExlU29GZE9IbTV3MEJPQ2xZVTJqbEdDQ3U2eTYvUzdWczhlQVNYTmRLWDZMdERVc1d1QlFjNHJtVG5kYzNOSWNpRmlBeXU5MFEzVzdlaWNWTSt4RnYzRnVFR2JKZnZqQXB6MGdhb0g0amF3bjNXd0ZaYXpTcVkrMSIsIm1hYyI6Ijg5OTkwMjA3YWM1ZDU2YTMxNmY0MGNjN2JkOWYxM2E0ODFjMDgzY2JlMWQxOTk4YzJkYTYxZGEyNTZhOTc3YzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+