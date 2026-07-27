Жители деревни Усты вынуждены ходить пешком из-за повреждённой дороги

Об этом в субботу, 25 июля, рассказала жительница деревни Усты Сухиничского района в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, дорога в деревне повредила тяжёлая грузовая техника.

— В период с 23 июня по 10 июля проводилась замена линий электропередач, - пишет местная жительница. - Работа выполнялась с помощью тяжелой грузовой техники, из-за чего дорога в половине деревни пришла в негодность. Часть домов осталась без возможности проезда легкового транспорта. Добраться можно только пешком. Люди вынуждены оставлять автомобили в километре от дома. Подъезд экстренных служб также затруднён. Жители деревни буквально отрезаны от мира, так как обе дороги были уничтожены. Также, без возможности подъезда остались кладбище и братская могила. Администрация Сухиничского района знает о проблеме, и не раз была о ней уведомлена. Однако никаких действий, для решения вопроса предпринято не было. Просим вернуть возможность жителям подъехать к собственным домам.

— О ситуации, действительно, знаем, - комментирует ситуацию администрация Сухиничского района. - Грейдирование дороги запланировано в летний период. К сожалению, точной даты проведения работ указать не можем, объемы работ в округе большие, бригады заняты на других объектах.