Калужанин получил обязательные работы за пьяную езду

В воскресенье, 26 июля, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора 37-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

— В апреле мужчина в состоянии опьянения управлял своим автомобилем «Пежо 206». При выезде с парковки у дома он задел рядом стоящий автомобиль и врезался в дерево. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкогольного опьянения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности з такое же правонарушение, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил его к обязательным работам на 300 часов, лишил прав на три года, а также конфисковал автомобиль.