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Авто и транспорт

Калужанин получил обязательные работы за пьяную езду

Евгения Родионова
26.07, 16:15
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В воскресенье, 26 июля, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора 37-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

— В апреле мужчина в состоянии опьянения управлял своим автомобилем «Пежо 206». При выезде с парковки у дома он задел рядом стоящий автомобиль и врезался в дерево. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкогольного опьянения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности з такое же правонарушение, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил его к обязательным работам на 300 часов, лишил прав на три года, а также конфисковал автомобиль.

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