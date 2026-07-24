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Авто и транспорт

Житель Тарусы получил два года условно за угон машины

Евгения Родионова
24.07, 15:33
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В пятницу, 24 июля, прокуратура Тарусского района сообщила о вынесении приговора 38-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в угоне автомобиля.

— В декабре 2025 года мужчина в состоянии опьянения находился с напарником в многоквартирном доме в городе Тарусе. Они завладели ключами от автомобиля и уехали кататься по Тарусскому району, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно. Его соучастника будут судить отдельно.

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