Житель Тарусы получил два года условно за угон машины

В пятницу, 24 июля, прокуратура Тарусского района сообщила о вынесении приговора 38-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в угоне автомобиля.

— В декабре 2025 года мужчина в состоянии опьянения находился с напарником в многоквартирном доме в городе Тарусе. Они завладели ключами от автомобиля и уехали кататься по Тарусскому району, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно. Его соучастника будут судить отдельно.