На 30 улицах Калуги обновили дорожную разметку
Во вторник, 21 июля, городская администрация сообщила, где проведены работы.
Разметка на пешеходных переходах обновлена на следующих дорогах:
- ул. Бутома
- ул. Путейская
- ул. Глаголева
- ул. Московская
- ул. Железняки
- ул. Телевизионная
- ул. Социалистическая
- ул. Зерновая
- ул. Пролетарская
- ул. Широкая
- ул. Воронина
- ул. Пионерская
- ул. Вишневского
- ул. Калинина
- ул. Секиотовская
- ул. Зерновая
- ул. Ромодановские дворики
- ул. Кирова
- ул. Суворова
- ул. Привокзальная
- ул. Стеклянников сад
- ул. Можайская
- ул. Георгиевская
- ул. Баумана
- ул. Кибальчича
- п. Тихонова Пустынь
- Тульское шоссе
- п. Муратовский Щебзавод
- п. Куровской, ул. Мира, ул. Строительная, ул. Шахтерская
- Мстихино, ул. Лесная
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