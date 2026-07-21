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Новость дня Авто и транспорт

На 30 улицах Калуги обновили дорожную разметку

Дмитрий Ивьев
21.07, 13:30
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Во вторник, 21 июля, городская администрация сообщила, где проведены работы.

Разметка на пешеходных переходах обновлена на следующих дорогах:

  • ул. Бутома
  • ул. Путейская
  • ул. Глаголева
  • ул. Московская
  • ул. Железняки
  • ул. Телевизионная
  • ул. Социалистическая
  • ул. Зерновая
  • ул. Пролетарская
  • ул. Широкая
  • ул. Воронина
  • ул. Пионерская
  • ул. Вишневского
  • ул. Калинина
  • ул. Секиотовская
  • ул. Зерновая
  • ул. Ромодановские дворики
  • ул. Кирова
  • ул. Суворова
  • ул. Привокзальная
  • ул. Стеклянников сад
  • ул. Можайская
  • ул. Георгиевская
  • ул. Баумана
  • ул. Кибальчича
  • п. Тихонова Пустынь
  • Тульское шоссе
  • п. Муратовский Щебзавод
  • п. Куровской, ул. Мира, ул. Строительная, ул. Шахтерская
  • Мстихино, ул. Лесная

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