В Калужской области прошла массовая проверка автобусов

С 15 по 17 июля сотрудники ГАИ провели в Калуге и области рейд «Безопасный автобус».

Поводом для особого внимания к автобусам стала статистика. За первую половину 2026 года в регионе произошло 439 ДТП с пострадавшими, в которых 47 человек погибли и 597 получили травмы. Из этого числа 15 аварий случилось с участием автобусов: один человек погиб, 30 пострадали.

Во время рейда инспекторы останавливали городские и пригородные автобусы, чтобы тщательно их проверить. Особое внимание уделяли тому, не переутомлен ли водитель и соблюдает ли он график отдыха. Также полицейские осматривали техническое состояние машин, проверяли наличие всех необходимых документов, а также исправность огнетушителей и аптечек.

По итогам рейда к ответственности привлекли как водителей, допустивших нарушения, так и ответственных сотрудников автопарков, которые выпускают на линию неподготовленные транспортные средства.