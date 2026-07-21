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Авто и транспорт

Суд отказался смягчить приговор калужанину за пьяную езду

Евгения Родионова
21.07, 11:48
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Во вторник, 21 июля, калужская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской области сообщила об отказе в замене наказания 43-летнему мужчине.

По данным ведомства, мужчина был осуждён за езду в нетрезвом виде.

— В октябре 2025 года суд назначил ему один год и шесть месяцев колонии общего режима и лишил прав на пять лет. Ранее он уже имел судимость за аналогичное преступление. Отбыв положенную часть срока, мужчина попросил суд заменить оставшееся время заключения на более мягкое наказание, - пояснили в прокуратуре.

Но прокуратура выступила против. За всё время в колонии осуждённый вёл себя нестабильно, и говорить о его исправлении пока рано.

Суд прислушался к доводам прокуратуры и оставил ходатайство без удовлетворения. Так что ближайшие месяцы калужанин проведёт за решёткой.

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