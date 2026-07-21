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Авто и транспорт

В Козельске ремонтируют путепровод через железную дорогу

Дмитрий Ивьев
21.07, 11:03
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Там завершили монтаж деформационных швов, установили новые перильные и барьерные ограждения, сообщил во вторник, 21 июля, министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

Сейчас на объекте проводится устройство лестничных сходов. Также подрядчик восстанавливает бетонные поверхности в местах сколов, трещин и занимается устройством водоотведения под мостом.

- Ремонт путепровода завершим до конца года, – пообещал министр.

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