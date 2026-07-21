На калужских заправках уменьшились очереди

Фото: Правобережье Калуги.

Увеличение поставок топлива помогло нормализовать ситуацию.

По состоянию на утро 21 июля, согласно данным геопортала Калужской области, все виды топлива присутствуют на 14 заправках. Ещё на девяти есть отдельные виды бензина.

В списке АЗС, где вообще нет бензина и дизеля, остаются три заправки.

А вы заметили улучшение ситуации с бензином? Расскажите в комментариях!