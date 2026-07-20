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Авто и транспорт

В Кирове подросткам, пострадавшим в аварии, выплатят компенсацию

Евгения Родионова
20.07, 11:41
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В понедельник, 20 июля, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о выплате компенсации двум 16-летним подросткам.

По данным ведомства, они пострадали в автомобильной аварии.

— Несовершеннолетние получили вред здоровью: тяжкий и средней тяжести. В больнице им оказали медицинскую помощь. Виновницей аварии оказалась 38-летняя местная жительница, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура подала иски в суд с требованием, чтобы женщина заплатила пострадавшим компенсацию за моральный ущерб. Суд встал на сторону подростков. Одному назначили компенсацию в 150 тысяч рублей, другому - 600 тысяч.

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