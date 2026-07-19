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В Людинове мотоциклист погиб в аварии

Евгения Родионова
19.07, 13:00
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Трагедия случилась вечером 18 июля на трассе «Людиново - Жиздра». Около 18:20 на дороге столкнулись мотоцикл «Хонда» и грузовик «Скания».

Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщила прокуратура Калужской области.

28-летний водитель мотоцикла получил смертельные травмы. Спасти его не удалось.

Выясняются точные обстоятельства аварии.

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