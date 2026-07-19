В Износковском районе женщина погибла в аварии
Об этом в субботу, 18 июля, сообщили в полиции.
По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло около 13:50 на перекрёстке дорог «Износки - Шанский завод - Гиреево - Михали» столкнулись легковушка и большегруз.
— 24-летняя девушка за рулём легкового автомобиля «Шкода Октавия» выезжала на главную дорогу со второстепенной. Она не пропустила фуру «Скания», которой управлял 61-летний мужчина. От травм 46-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла, - пояснили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело.
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