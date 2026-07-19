В Износковском районе женщина погибла в аварии

Об этом в субботу, 18 июля, сообщили в полиции.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло около 13:50 на перекрёстке дорог «Износки - Шанский завод - Гиреево - Михали» столкнулись легковушка и большегруз.

— 24-летняя девушка за рулём легкового автомобиля «Шкода Октавия» выезжала на главную дорогу со второстепенной. Она не пропустила фуру «Скания», которой управлял 61-летний мужчина. От травм 46-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.