В Калуге водителей попросили убрать машины с улицы Чичерина

В пятницу, 17 июля, там начали снимать верхний слой старого асфальта.

Ожидается, что работы продлятся около четырех дней, сообщили в управлении городского хозяйства.

На следующей неделе уже должны положить первый слой нового покрытия

Дорожники просят калужан убрать припаркованные машины с улицы Чичерина, чтобы не затягивать процесс ремонта.