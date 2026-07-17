В Калуге водителей попросили убрать машины с улицы Чичерина
В пятницу, 17 июля, там начали снимать верхний слой старого асфальта.
Ожидается, что работы продлятся около четырех дней, сообщили в управлении городского хозяйства.
На следующей неделе уже должны положить первый слой нового покрытия
Дорожники просят калужан убрать припаркованные машины с улицы Чичерина, чтобы не затягивать процесс ремонта.
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