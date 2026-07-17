Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге водителей попросили убрать машины с улицы Чичерина
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге водителей попросили убрать машины с улицы Чичерина

Дмитрий Ивьев
17.07, 17:00
0 492
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 17 июля, там начали снимать верхний слой старого асфальта.

Ожидается, что работы продлятся около четырех дней, сообщили в управлении городского хозяйства.

На следующей неделе уже должны положить первый слой нового покрытия

Дорожники просят калужан убрать припаркованные машины с улицы Чичерина, чтобы не затягивать процесс ремонта.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJaRHEyTGt2ei9oRmJyNWpQSlVwUFE9PSIsInZhbHVlIjoiL1BBaW90UHQ3Tm9GUlhVWHF0NmVlbzdGYjdpYVk4Z1daYnNqQ2JIOUZXOXBEdFFvWDFsaU5Hc29aTDdWcGM5UlEwZGFaSnJIWTdwNDVIM0Vad3k1cjF4M0llaDFwZGlFamg0bkpoYlV4ZFIwd3BxOTdUeUpRNmdycVZ0aVFHbENFaGVsdlhIaTRLZTdCbXgydFlMc01NaTU5aWw0eFN2dnNzcE1HT1JsTWc4M1F0U3QzNWFMNjFJaVJFa3pVRmR1RXF1VC90amFhdW1GSGFiQTdENnhqUklkeXV4aHpYOVA5YWhKUW14WE1EUDdHQjBYLytJZXR4R0ptY3Fhb3UveXYyM2cvS1NCV2kvUUszTGR0am1DN21xelZYVGpHcnpYU0RWdVlONk5IOHhxQm9uLzBOV0Z6ZENCaVJIcUFSWHRKaFF6SDhTQmRDMUJjbmtHUytGZDVOcC94TnJBMnpPMWRIMlZpTEd1YTJ2YThZQ3h4WENaY1Z0MHJsVEpmdkZNUTJQZWJpV0lUYWtnZ3Z0NlNpRVUzTDZqT2ViWGMyNlFyZ0Q0cUZnYkpjN0NJUTdyR0lOM0FzZGlnN3dlbUZ5ZSIsIm1hYyI6IjE1NjQzMTdiYmI3ZGI4ZTdkNzU0NzZhZTEzMDA2NjliMzRiNTcwYTYxYzYzZjhhNWQ5ZDM5OWU4ZGRjZjVlNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpXcHplejZaUHFSekNydHhwYlAzNEE9PSIsInZhbHVlIjoiRDdzVW1rMDN2eTZLbnpJTFFqYzVGVFg4Q21FdTVqQWQxdG9TWnYxdGxTZ1kvSVVGdDFmUjhoSXlXMFFRL2hneURVSDd5NWwvRVdOMEp4MWpFMkJRQ0daZzF4Z3BkVWx0Z3BxbHY3NWUzbzk5UGFhM3JZMmdjRW16VTJZc1ljaEJaYWJtbmlnZ3BnSG15bUMrOC85QzBwbEVVbk9xOXIxSng0UGNLU0dQYldPaGFjaXloQWZycmJqMk9Ua3A0L2xOMXhGOEFXR2VzRkplZk5sVnRlNGVZb3FZaEYzY0xBQlByeG9wVGZQM1NHcnFFc2FOUW9EY2ZrVmx3L3dQRXZheVlXTHJvcnBXbUwwVW5Ba0hINTJqUmpBZXpic1dscUhFanZuTHR1YmYzNENyTnp3aFh0RVU3dDBpeEcyWjZ3Mktudnp5eWJsNDdiNU1PdjFEd1BCdFdWZE5iNkU2K2RTdmE4bnh0ZExEU004NFpKSWxyc01PZWFsa0hoSWRzQWI2Umhtd0ozN2FDaWp1ZXJCa3hBRlNrUklTSVlRemk2WTFNRFZkMS9IN0VpRjFBSjNac0QxWXJ2aUpZK3RqN1N5Q2VFQ25XT1Y0YzZsZVhEMlBLTmFTSUUwR1FNZzVPK1cwMGk1NDdxMS9mMGhpaktUNjZzcHZSMkd5aWFqTW1tOXZ0ajRZYlJ0bVJPTmdQVWpTemYvZ3IyYlhKMXBRc3hvZ2pSUWo4RFNnQWYrL2pNelBHenlLZk5NWlE1N1lzcXpjMHpuRnkvNkxTcVZOV2U2WmZCREc4WjZzL3dpMnJzNVRzRHRmdjdFREh6VEVxRmJIWDY2SkRoUkdPOFNHTUJ3diIsIm1hYyI6IjBmOWVlNGQwYTY1ZWIzOGI5ZWE3NTY1MzZiMzVhMzc3NjRjN2MyYjI1MTcwMzJiOWMyNjkxNzU2MjI5OGI2NjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+