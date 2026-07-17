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В Калуге временно закроют проезд к онкодиспансеру

Дмитрий Ивьев
17.07, 16:07
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С 20 июля начнется реконструкция дороги к Областному онкологическому диспансеру. Будет расширена автомобильная дорога, оборудованы парковочные места и пешеходные переходы. На время работ проезд будет организован по временной схеме, сообщили в управлении городского хозяйства.

Попасть в онкодиспансер можно будет с 20 июля пешком через территорию Областной больницы либо на бесплатном автобусе от ТЦ «Апельсин» (ул. Вишневского, 14а) с 7:30 до 16:00. На автобусе будет табличка «В онкодиспансер».

Для маломобильных граждан возможен проезд через территорию Областной больницы по предварительной записи.

Для пациентов приёмного отделения Областной больницы с 21:00 до 6:00 у КПП больницы будет дежурить бригада неотложной помощи.

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