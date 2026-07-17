В Калуге на дороге поймали должников

Сотрудники ГАИ совместно с судебными приставами провели рейд, чтобы найти водителей, которые не платят свои штрафы. Для поиска машин должников полицейские использовали специальную систему «Дорожный пристав», которая помогает быстро выявлять такие автомобили в потоке.

За время мероприятия инспекторы проверили 74 автомобиля. На девять машин составили акты ареста, причем два автомобиля арестовали с запретом на пользование до момента полной оплаты долга. В результате водители прямо на месте погасили свои задолженности на общую сумму более 173 тысяч рублей.

Кроме того, на трех собственников составили административные протоколы за неуплату штрафов в установленный срок. В Госавтоинспекции напоминают, что по закону на добровольную оплату штрафа дается 60 дней.