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Авто и транспорт

В Калуге на дороге поймали должников

Дмитрий Ивьев
17.07, 15:20
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Сотрудники ГАИ совместно с судебными приставами провели рейд, чтобы найти водителей, которые не платят свои штрафы. Для поиска машин должников полицейские использовали специальную систему «Дорожный пристав», которая помогает быстро выявлять такие автомобили в потоке.

За время мероприятия инспекторы проверили 74 автомобиля. На девять машин составили акты ареста, причем два автомобиля арестовали с запретом на пользование до момента полной оплаты долга. В результате водители прямо на месте погасили свои задолженности на общую сумму более 173 тысяч рублей.

Кроме того, на трех собственников составили административные протоколы за неуплату штрафов в установленный срок. В Госавтоинспекции напоминают, что по закону на добровольную оплату штрафа дается 60 дней.

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