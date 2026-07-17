На дорогах Калуги поймали 16 нарушителей

В Калуге подвели итоги двух профилактических кампаний, направленных на повышение безопасности на дорогах.

На прошлой неделе в городе проходила акция «Юный участник дорожного движения». Инспекторы ГАИ проверяли, как водители перевозят детей, возле школ и других мест массового скопления людей. Полицейские также напоминали автомобилистам об опасности пренебрежения правилами безопасности. Дополнительно специальные профилактические занятия провели для детей в детских садах и на летних площадках.

Сразу после этого в городе прошла акция «Нетрезвый водитель». В рамках этой кампании сотрудники полиции массово останавливали автомобили, чтобы проверить водителей на состояние опьянения.

За весь период проверок удалось выявить 16 различных нарушений. Три водителя попались за рулем в пьяном виде, еще один управлял машиной, не имея на это права. Шесть раз были зафиксированы нарушения правил перевозки детей. Кроме того, три пешехода переходили дорогу в неположенном месте, а три велосипедиста нарушили правила дорожного движения.

На одного из автомобилистов завели уголовное дело, так как он повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.